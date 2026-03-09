Alisson Juve infortunio per l’obiettivo di mercato | il portiere del Liverpool è costretto a fermarsi Le sue condizioni

Il portiere del Liverpool, Alisson, si è infortunato a causa di un fastidio fisico e non sarà in campo nella prossima partita contro il Galatasaray. La sua condizione è al centro delle valutazioni da parte della Juventus, che lo segue come possibile obiettivo di mercato per la prossima estate. La squadra inglese ha comunicato l’assenza del portiere per motivi legati all’infortunio.

Alisson Juve: il portiere si ferma per un fastidio fisico saltando la gara col Galatasaray, mentre i bianconeri valutano il suo profilo per l'estate. La Juventus monitora con attenzione la situazione legata ai propri obiettivi per pianificare al meglio i futuri colpi in entrata. In queste ore l'attenzione si è concentrata sulle condizioni di salute di Alisson. Il portiere del Liverpool ha accusato un improvviso fastidio muscolare che lo costringerà inevitabilmente a saltare la delicata sfida degli ottavi di Champions League contro il Galatasaray. Lo staff medico della società inglese ha optato per la massima prudenza, fermando l'atleta per scongiurare lesioni di entità peggiore in un momento cruciale.