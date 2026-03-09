Alice | American McGee riparte con Plushie Dreadfuls
American McGee torna nel mondo di Alice con un progetto indipendente chiamato Plushie Dreadfuls, che non fa parte dei capitoli ufficiali della serie. L’annuncio è stato fatto di recente, senza dettagli su una possibile data di uscita o su ulteriori sviluppi. Il creatore ha deciso di lavorare su questa nuova iniziativa senza coinvolgere le produzioni ufficiali legate a Alice.
Il ritorno di American McGee all’universo di Alice non avviene attraverso un nuovo capitolo ufficiale della serie, ma tramite un progetto indipendente dal titolo Plushie Dreadfuls. Questo gioco nasce come sequel spirituale che aggira i vincoli legali con Electronic Arts, offrendo una chiusura narrativa attesa da oltre dieci anni. Il protagonista James riflette le esperienze personali del creatore, collegandosi direttamente alla conclusione di Madness Returns. La notizia arriva mentre il settore videoludico cerca nuove vie per superare i blocchi dei diritti d’autore detenuti dai grandi publisher. Il designer ha scelto la strada dell’indie per mantenere il controllo creativo totale sul progetto, trasformando una situazione di stallo in un’opportunità di libertà artistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Pesaro sconfitta all’ultimo respiro. Tezenis vola con un super McGee. Sfuma di un soffio il titolo d’invernoTEZENIS 88 VUELLE PESARO 79 TEZENIS : Pittana ne, Mecenero ne, Johnson 9, Poser 11, Monaldi 6, Kuzmanic ne, Bolpin 2, Zampini 13, Serpilli 5, McGee...
Leggi anche: Alice De André torna sul palco con “Alice (non canta) De André”
Una selezione di notizie su American McGee
American McGee torna all’universo di Alice con il suo nuovo giocoDopo il rifiuto di Alice: Asylum da parte di EA, McGee sviluppa Plushie Dreadfuls, un titolo indie che riprende temi e atmosfera della serie cult. msn.com
American McGee torna a sviluppare videogiochi con un erede di AliceDopo aver lavorato su titoli storici come Doom e Quake, il veterano dell’industria videoludica American McGee sembrava ormai pronto ad abbandonare definitivamente lo sviluppo di videogiochi. techgaming.it