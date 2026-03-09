Alessandro Gassmann Guerrieri video intervista | Anche i giudici si possono emozionare possono sbagliare o incazzarsi

La nostra intervista ad Alessandro Gassmann, protagonista di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la nuova serie di Rai1 diretta da Gianluca Maria Tavarelli e tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. Vi presentiamo la nostra video intervista ad Alessandro Gassmann, protagonista della serie Rai Guerrieri – La regola dell’equilibrio ( leggi la nostra recensione ), in cui interpreta l’avvocato penalista Guido Guerrieri, uomo brillante ma tormentato, costantemente sospeso tra rigore professionale e fragilità personali. Nella nostra intervista Alessandro Gassmann racconta il lavoro su un personaggio complesso e stratificato, un avvocato che affronta i processi con grande empatia e senso di giustizia, ma che allo stesso tempo vive una fase difficile della propria vita privata. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

