Alcaraz-Rinderknech | orario precedenti e dove vederla in tv

Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo, il tennista spagnolo Carlos Alcaraz affronta Arthur Rinderknech nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, permettendo agli appassionati di seguire l'incontro tra i due giocatori. Alcaraz torna in campo in un torneo che vede la partecipazione di numerosi partecipanti di rilievo.

(Adnkronos) – Torna in campo Carlos Alcaraz. Nella notte tra oggi, lunedì 9 marzo, e domani, martedì 10, il tennista spagnolo sfida il francese Arthur Rinderknech – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells.