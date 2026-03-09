Alberto Ravagnani a Sondrio per parlare di giovani e politica

A Sondrio, Alberto Ravagnani, comunicatore digitale ed ex sacerdote, ha incontrato un pubblico per discutere del rapporto tra i giovani e la politica. Durante l’evento, ha affrontato il tema delle scelte personali e dell’impegno verso la comunità, evidenziando come molti giovani percepiscano la politica come qualcosa di distante dalla loro quotidianità. L’incontro si è concentrato su queste tematiche senza approfondimenti ulteriori.

L’ex sacerdote e comunicatore digitale chiuderà il "Piccolo Festival di Politica e Impegno" venerdì 13 marzo nella sala della Provincia Qual è il rapporto tra le scelte personali e l’impegno verso la comunità? E perché tanti giovani percepiscono la politica come qualcosa di distante dalla propria vita? Sono le domande al centro dell’incontro con Alberto Ravagnani, comunicatore digitale ed ex sacerdote della diocesi di Milano, in programma venerdì 13 marzo alle 9.30 nella sala del Consiglio della Provincia di Sondrio, in corso XXV Aprile 22. L’appuntamento, dal titolo “Ogni scelta è un impegno”, chiuderà la prima edizione del Piccolo Festival di Politica e Impegno promosso dalla Provincia di Sondrio insieme alla Società Economica Valtellinese (SEV). 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

