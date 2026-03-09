Albanese scaricata anche dalla sinistra il sindaco Pd di Modena la fulmina | Il suo ego prevale su tutto

Il sindaco di Modena, appartenente al Partito Democratico, ha criticato pubblicamente la relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi, accusandola di anteporre il proprio ego a tutto il resto. La polemica tra il primo cittadino e Albanese si è accesa dopo le sue dichiarazioni, portando a un confronto aperto tra le parti e alimentando le tensioni all’interno della sinistra.

Volano gli stracci a sinistra tra il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, e la paladina pro-Pal Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi. Un caso politico che agita l’opposizione e mette in discussione il confine tra ruoli diplomatici e militanza. Al centro della contesa non c’è solo una divergenza di opinioni, ma un simbolo storico della città: il “Grosso d’argento” che sta a Modena come l’Ambrogino d’oro a Milano. Il caso è scoppiato il 5 marzo, durante una seduta del Consiglio comunale modenese. Rispondendo a un’interrogazione di Fratelli d’Italia, Mezzetti ha espresso un duro giudizio sull’operato della Albanese, facendo riferimento a un episodio avvenuto mesi prima a Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

