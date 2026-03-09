Alatri wrestling in ciociaria | IWA cyber fanday

A Alatri si è svolto lo spettacolo di wrestling organizzato dall'Italian Wrestling Association, intitolato IWA Cyber Fanday, in occasione del suo decimo anniversario. L’evento ha attirato numerosi appassionati che hanno assistito alle esibizioni di vari wrestler, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La serata ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni, offrendo un pomeriggio dedicato agli incontri di lotta libera.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia People have the power. Così cantava Patti Smith nel 1988 e questa può essere la sintesi di IWA Cyber Fanday, lo show organizzato dalla Italian Wrestling Association nell'anno del suo decennale.Lo show, previsto per domenica15 marzo al Palasport di Tecchiena d'Alatri – già teatro il mese scorso di La Legge della Strada – prevede per i fan un ruolo di rilievo. L'intero cartellone dell'evento è infatti decretato attraverso sondaggi e votazioni che i fan possono esprimere sui canali social della federazione ciociara.Ad oggi il main event è stato decretato: il "Gigante di Roma" Christian Gladio punta al titolo Rising Star detenuto dalla "Voce dei Demoni" Luke Astaroth.