Alan Zamboni presenta al Giunti Odeon il libro L’atomo sfuggente

Giovedì 12 marzo alle 18:30, Alan Zamboni si troverà alla libreria Giunti Odeon di Firenze per presentare il suo romanzo

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Alan Zamboni, divulgatore scientifico e creatore del canale YouTube Curiuss, sarà a Firenze giovedì 12 marzo alle ore 18:30 alla Giunti Odeon per presentare il suo romanzo "L’atomo sfuggente" (Mondadori). Esiste un filo che lega il lavoro di un detective a quello di uno scienziato: entrambi inseguono una verità spesso invisibile.In “L’atomo sfuggente”, il matematico Teo e l’insegnante Deianira indagano sulla scomparsa di un professore nella Brescia del 1971. L’unico indizio è un plico di formule su neutroni e fissione nucleare, che trascina i protagonisti verso una storia più grande: lettere anonime, vecchi dossier e un collegamento con le ricerche di Enrico Fermi nella Roma degli anni Trenta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Al Giunti Odeon presentazione del libro "Lady Cinema va in Corea"In uscita per le plurali editrice il saggio di Caterina Liverani, critica cinematografica e assistente alla programmazione del Florence Korea Film...

Libri: da Giunti Odeon POMA Liberatutti presenta «Quindi… sette incontri del duemilaventicinque»FIRENZE – La Fondazione POMA Liberatutti, realtà culturale nata a Pescia e divenuta in pochi anni un punto di riferimento per il territorio, arriva a...