Al Mandorlo in fiore debutta il villaggio food l' assessore Tagano | Una novità che ha sorpreso anche noi

Al Mandorlo in fiore è stato inaugurato il nuovo villaggio food, un'area che si estende dalla Villa Bonfiglio fino a piazza Marconi, passando per il viale della Vittoria. L'assessore Tagano ha commentato la novità, affermando che ha sorpreso anche loro. La manifestazione continua con diverse iniziative e stand gastronomici aperti al pubblico.

Mercatini diffusi da villa Bonfiglio fino a piazza Marconi con cibo regionale, artigiani locali e area giochi gratuita per bambini. Gli spazi sono stati assegnati tramite bando senza costi per il Comune Un percorso che parte dalla Villa Bonfiglio, si snoda lungo il viale della Vittoria arrivando fino a piazza Marconi. È questa l'idea alla base dei nuovi mercatini allestiti in occasione della Sagra del Mandorlo in fiore, un sistema diffuso di casette, street food e spazi di intrattenimento pensato per coinvolgere pubblici diversi e animare più aree urbane. "L'inaugurazione simbolica – ha spiegato ad AgrigentoNotizie l'assessore alle attività...