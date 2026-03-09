AI in crisi | 69 GW richiesti ma la rete italiana è bloccata

In Italia, il settore dell’intelligenza artificiale sta affrontando una forte limitazione poiché sono stati richiesti 69 gigawatt di energia, ma la rete elettrica nazionale non riesce a supportare questa domanda. La capacità di distribuzione dell’energia è infatti insufficiente a soddisfare le esigenze di crescita di questa tecnologia, causando un blocco che coinvolge anche altri paesi.

Il vincolo energetico dell’intelligenza artificiale sta diventando il collo di bottiglia più critico per lo sviluppo tecnologico in Italia e nel mondo. La domanda di energia dei nuovi data center rischia di sovraccaricare le reti elettriche nazionali, creando attese di anni per i collegamenti. L’espansione dei centri di calcolo richiede una potenza aggiuntiva che supera la capacità attuale delle infrastrutture. In Italia sono state registrate richieste per 69 gigawatt in un solo anno, un volume che evidenzia una saturazione virtuale della rete. Mentre negli Stati Uniti si prevede un aumento di 140 gigawatt nella pipeline dei progetti, l’Europa affronta tempi di connessione fino a sette anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

