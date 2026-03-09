Agrigento | donne in politica ancora lontano dall’equilibrio

A Agrigento, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Paola Antinoro, ha fatto il punto sulla presenza delle donne in politica, evidenziando come ancora siano poche a ricoprire ruoli di rilievo. La discussione riguarda la rappresentanza femminile e la sua attuale distribuzione nel panorama politico locale, senza ipotesi o giudizi sul motivo di questa situazione.

La riflessione sul ruolo delle donne nella vita pubblica assume oggi una nuova urgenza ad Agrigento, dove il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Paola Antinoro, ha tracciato un bilancio critico sulla rappresentanza femminile. In vista delle imminenti elezioni amministrative, l’analisi si concentra sulla necessità di una guida autorevole e libera da condizionamenti esterni, capace di rimettere al centro gli abitanti della città. La data del 9 marzo 2026 funge da spunto per collegare la ricorrenza dell’8 marzo con il percorso politico di Giorgia Meloni, evidenziando come la presenza femminile sia aumentata ma resti ancora lontana dall’equilibrio desiderato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

