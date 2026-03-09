Agrigento | 213mila euro persi e 7 comuni in dissesto

La Corte dei Conti ha evidenziato che nella provincia di Agrigento sono stati persi 213 mila euro e sette comuni si trovano in dissesto. La relazione segnala un quadro finanziario difficile, con record di dissesti e canoni marittimi non riscossi. La situazione coinvolge i dati relativi a entrate e debiti di diverse amministrazioni locali.

La Corte dei Conti ha messo in luce un quadro finanziario allarmante per la provincia di Agrigento, segnata da record di dissesti e canoni marittimi mai incassati. Cinque dirigenti sono sotto accusa per un danno erariale che supera i 213 mila euro derivanti da concessioni balneari inesistenti o non pagate. Sette comuni della provincia si trovano già in stato di dissesto finanziario, creando una morsa soffocante per l'economia locale. L'inchiesta riguarda specificamente la gestione del territorio agrigentino nel biennio 2025-2026, dove le relazioni dei giudici contabili hanno scoperchiato gravi falle gestionali. Nonostante il riconoscimento di alcuni miglioramenti legati al titolo di Capitale italiana della cultura, la stabilità finanziaria resta minacciata da una serie di fallimenti contabili che colpiscono diversi centri abitati.