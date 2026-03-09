Agrigento | 10 punti per strade acqua e servizi sociali

Una consigliera comunale di Agrigento ha presentato un piano in dieci punti rivolto al prossimo governo locale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle strade, dell’acqua e dei servizi sociali. Nel documento invita il centrodestra a superare le divisioni interne e a lavorare insieme per attuare le proposte, senza entrare nel merito delle motivazioni politiche alla base della richiesta.

La consigliera comunale Roberta Zicari ha lanciato una proposta strutturata in dieci punti per il futuro governo di Agrigento, invitando esplicitamente il centrodestra a superare le divisioni interne. Con circa 75 giorni mancanti al voto amministrativo, la politica locale si prepara a un confronto costruttivo basato su idee concrete piuttosto che su liti sterili. Il documento presentato punta su priorità tangibili: dal rifacimento del manto stradale al rinnovo delle reti idriche, fino alla riorganizzazione dei servizi sociali senza tagli. La proposta include anche il rilancio dell'Università e la riqualificazione di San Leone, con interventi mirati sul decoro urbano e sulla viabilità.