Agricoltura e florovivaismo | a Castelnuovo Cilento arriva Verde Parco Expo

Dal 24 al 26 aprile 2026, il Velina Shopping Center di Castelnuovo Cilento ospiterà la prima edizione di Verde Parco Expo, una manifestazione dedicata all’agricoltura e al florovivaismo. L’evento porterà in città espositori e visitatori interessati a scoprire novità e prodotti del settore. La fiera si svolgerà all’interno degli spazi del centro commerciale, offrendo un’occasione di incontro tra professionisti e appassionati.

La prima edizione della fiera dedicata alla meccanizzazione agricola, alle tecnologie per il verde e ai prodotti della Dieta Mediterranea Dal 24 al 26 aprile 2026 gli spazi del Velina Shopping Center di Castelnuovo Cilento ospitano la prima edizione di Verde Parco Expo. La manifestazione fieristica è interamente dedicata ai settori dell'agricoltura, del florovivaismo e dell'agroalimentare. L'evento, organizzato da AG Group, riunisce in un unico spazio le aziende della filiera agricola. L'area espositiva è suddivisa in tre settori tematici. Il primo è dedicato alla meccanizzazione agricola e alle tecnologie, con l'esposizione di trattori, macchine per la raccolta, attrezzature per l'olivicoltura e la viticoltura, oltre a droni e sistemi di irrigazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

