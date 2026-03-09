Agguato mentre è in auto | gli aggressori gli distruggono il parabrezza e la carrozzeria

Nella notte di domenica a Pontinia, un ragazzo di 19 anni di nazionalità indiana, alla guida della sua auto, è stato vittorioso di un'aggressione. Due veicoli si sono affiancati alla sua vettura, mentre lui rientrava a casa. Durante l'evento, gli aggressori hanno rotto il parabrezza e danneggiato la carrozzeria dell'auto. La vicenda si è conclusa con la fuga dei responsabili.

La vittima, un 19enne, è riuscito a scampare alla furia allontanandosi immediatamente. Indagini serrate dei carabinieri per rintracciare i responsabili Un'aggressione si è consumata nella notte di domenica a Pontinia. Vittima, un 19enne di nazionalità indiana che era alla guida di un'auto e stava rientrando a casa quando è stato improvvisamente affiancato da altri due veicoli. Dai mezzi sono scese cinque o sei persone, tutte con il volto coperto, che hanno cominciato a colpire l'auto distruggendo il parabrezza e parte della carrozzeria. Il giovane è riuscito a fuggire e a scampare alla furia del branco. Dopo essersi allontanato abbastanza dagli aggressori, ha potuto dare l'allarme chiedendo aiuto al 112. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

