Aggressioni a medici e infermieri a Livorno formazione congiunta di polizia e carabinieri per il personale sanitario

A Livorno, i carabinieri collaborano con la polizia per svolgere corsi di formazione destinati al personale sanitario dell’ospedale. L’obiettivo è rafforzare le competenze degli operatori socio-sanitari in vista di eventuali aggressioni, coinvolgendo direttamente le forze dell’ordine in sessioni di addestramento congiunto. Questa iniziativa mira a migliorare la preparazione e la sicurezza degli operatori sul loro posto di lavoro.

I carabinieri affiancheranno la polizia nelle specifiche attività formative rivolte agli operatori socio-sanitari a partire proprio dal personale dell’ospedale di Livorno. Questo quanto emerso della riunione che si è svolta in prefettura proprio sulle aggressioni che troppo spesso vedono coinvolti medici e infermieri. Accogliendo questa richiesta, il tavolo ha dunque stabilito che i Carabinieri avvierà specifiche attività formative rivolte agli operatori socio- sanitari, a partire proprio dal personale dell’ospedale di Livorno. Nel corso della riunione è stato inoltre condiviso l’obiettivo di estendere questa esperienza anche agli altri... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

