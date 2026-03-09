Agenti immobiliari e commercianti piacentini a scuola di Ai

Agenti immobiliari e commercianti di Piacenza si sono riuniti presso la sede dell'Unione per partecipare a un incontro dedicato all’intelligenza artificiale. L’obiettivo era capire come questa tecnologia possa supportare le attività quotidiane di professionisti nei settori immobiliare e commerciale. L’evento ha visto la presenza di esperti che hanno illustrato le potenzialità dell’AI applicate a queste professioni.

Che ruolo può giocare l’intelligenza artificiale nell’affiancare i commercianti e gli agenti immobiliari nel loro lavoro quotidiano? Era questo uno degli interrogativi a cui ha cercato di dare un’esauriente risposta l’incontro che si è svolto nei giorni scorsi presso la sede dell'Unione Commercianti di Piacenza in strada Bobbiese. Il seminario formativo, organizzato da F.I.M.A.A. Piacenza, in collaborazione con il Network Len, è stato condotto da Claudio Mallero, consulente digitale, ed ha visto la partecipazione attiva di numerosi agenti immobiliari e operatori del settore commerciale. Mallero ha aperto l'incontro smontando con... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

