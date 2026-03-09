Agcom vs Rai | 48 ore per bilanciare governo e toghe

L'Autorità di Regolazione dei Media ha inviato un richiamo formale a tutte le emittenti televisive, inclusa la Rai, in vista del prossimo referendum. La questione riguarda la necessità di garantire un'adeguata rappresentazione delle posizioni del governo e delle toghe durante le trasmissioni. L'Agcom ha fissato un termine di 48 ore per adottare le misure ritenute necessarie.

La tensione tra l’Autorità di Regolazione dei Media e la Rai si è accesa in occasione del prossimo referendum, con un richiamo formale inviato a tutte le emittenti televisive. L’Agcom ha chiesto una rappresentazione corretta dei soggetti istituzionali nei programmi di informazione, ma il Tg1 sembra non aver recepito appieno questa istanza nelle ultime ore. La questione riguarda l’equilibrio tra lo spazio dato al governo e quello riservato alle istituzioni giudiziarie, note come le toghe. L’equilibrio dell’informazione in gioco. Nel cuore del dibattito c’è la distribuzione dello spazio mediatico durante la campagna referendaria. L’Autorità ha sollecitato un approccio equilibrato che eviti di privilegiare indebitamente una parte rispetto all’altra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

