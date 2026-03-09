Adesso Italia si struttura come partito e sostiene la candidatura di Silvia Coronese

Il movimento politico “Adesso Italia” ha annunciato di essersi ufficialmente costituito come partito nazionale e di sostenere la candidatura di Silvia Coronese. La notizia è stata diffusa a Gallipoli, dove il gruppo ha scelto di consolidare la propria presenza e rafforzare la propria posizione nel panorama politico. La decisione segue alcuni anni di attività sul territorio e a livello nazionale.

In quest'ottica Adesso Italia ha annuncia il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Silvia Coronese, espressione del movimento civico "Alleanza per Gallipoli", ritenendo la sua figura quella che oggi meglio incarna i valori, i principi e la visione politica sul territorio. Come capolista del gruppo di Gallipoli figura Maurizio Cortese. "L'obiettivo deve essere uno solo" concludo dal partito, "costruire un progetto serio e solido per il futuro della città, fondato su trasparenza, fiducia, integrità morale, correttezza amministrativa e spirito di servizio verso la comunità. Gallipoli merita un programma vero, non accordi costruiti su interessi personali".