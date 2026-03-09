L’ultima edizione della BMW Alpina XB7, chiamata Manufaktur e limitata a 120 esemplari, rappresenta la conclusione della produzione di questo modello per il mercato nordamericano. La serie speciale, che si distingue per caratteristiche esclusive, chiude definitivamente la produzione di questa versione. La notizia riguarda la fine di un ciclo per il modello, che ha avuto un ruolo particolare nel panorama delle vetture di lusso.

L’ultima edizione della BMW Alpina XB7, denominata Manufaktur e limitata a 120 esemplari, segna la fine di un’era per il mercato nordamericano. Questa versione speciale, prodotta sotto la famiglia Bovensiepen prima dell’acquisizione completa da parte di BMW, rappresenta l’addio definitivo alla serie XB7 con marchio indipendente. La produzione partirà nel mese di settembre presso lo stabilimento BMW Plant Spartanburg nella Carolina del Sud, con le prime consegne previste nell’ultimo trimestre del 2026. Non si tratta di un semplice aggiornamento tecnico, ma di un tributo estetico e artigianale che chiude i conti con una storia ventennale, lasciando spazio ai futuri modelli prodotti interamente come BMW. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio Alpina: 120 XB7 Manufaktur chiudono un’era

BMW Alpina: Logo rinnovato e nuova era nel lusso automobilistico dopo l'integrazione nel Gruppo BMW.BMW Alpina: Una Nuova Era per il Lusso e le Prestazioni Il marchio BMW Alpina ha inaugurato una nuova fase della sua storia il 12 febbraio 2026, con...

