Addio al campo nomadi | Entro la fine del mandato l’area Tagliate torna pubblica

Lucca, 9 marzo 2026 – Il Comune ha annunciato che entro la fine del mandato l’area Tagliate tornerà pubblica, lasciando intendere che il processo di smantellamento dei campi nomadi è in corso. La decisione riguarda l’abbandono delle strutture temporanee e il trasferimento delle persone coinvolte in altre sistemazioni. Attualmente, si stanno definendo le modalità di riqualificazione dell’area e le procedure di gestione futura.

Lucca, 9 marzo 2026 – "Campi nomadi? Ci stiamo lavorando ed entro la fine del mandato, soprattutto l'area di via delle Tagliate, tornerà nella disponibilità pubblica": lo ha ribadito il sindaco Mario Pardini durante l'ultima registrazione sui propri social di "Un caffè con Mario", la rubrica nella quale il primo cittadino risponde alle domande che gli pervengono dai lucchesi. Si tratta di una conferma di un provvedimento più volte ventilato in questi anni e oltretutto l'obiettivo è parte integrante del programma politico di molte delle forze che sono in coalizione. "Non è da ora – aggiunge Pardini – che c'è l'impegno a riportare nella disponibilità pubblica quelle aree, siamo a buon punto".