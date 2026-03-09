Addio a Pietro Cinotti Il ’maestro’ dei fotografi

È venuto a mancare Pietro Cinotti, noto fotografo di Siena. La sua figura era riconoscibile per il carattere aperto e sereno, che si manifestava negli incontri casuali in città. Persona divertente e ironica, Cinotti rappresentava un punto di riferimento nel mondo della fotografia locale. La sua scomparsa ha suscitato il cordoglio tra chi aveva avuto modo di conoscerlo.

Alla notizia della scomparsa di Pietro Cinotti, uno dei fotografi per eccellenza di Siena, ci sono venuti alla mente gli incontri casuali, quelli che una piccola città ti permettono, e che rivelavano sempre il suo carattere aperto e sereno, una persona divertente e ironica, amata da tutti. All’età di 89 anni, Cinotti era nato il 6 gennaio, e ci ironizzava sopra per il condominio con la Befana, del 1937 ci ha lasciato e non è una perdita da poco. La sua modestia non deve nascondere che avevamo a che fare con un grande professionista dell’immagine: "Era il padre di tutti noi fotografi – ci dice commosso Fabio Di Pietro – e soprattutto il maestro, quello che ci ha insegnato l’arte e la professione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

