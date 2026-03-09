Addio a Oreste Bocchi un tecnico sempre in mezzo alle guerre

È scomparso sabato Oreste Bocchi, un tecnico di 58 anni residente a Fiorenzuola. Lascia due figlie, un padre, un fratello e una sorella. La notizia della sua morte ha suscitato molte reazioni, in particolare sui social network, dove sono stati condivisi ricordi e messaggi di cordoglio. La sua assenza è stata avvertita da molte persone che lo conoscevano.

L’uomo, 58 anni, di Fiorenzuola, lavorava per una ditta che realizzava le basi dei militari italiani nelle missioni all’estero Ha colpito molte persone la scomparsa di Oreste Bocchi, 58 anni, scomparso sabato. Bocchi viveva a Fiorenzuola con la famiglia – lascia due figlie, il papà, un fratello e una sorella - e appena la notizia si è diffusa in tanti non hanno mancato di ricordarlo, soprattutto sui social. Un affettuoso ricordo è venuto dalla direttrice di Cybernaua InformAction Magazine, Clara Mussa e dal fotografo Daniel Papagni, che con lui avevano condiviso tanti impegni sui fronti più caldi della terra. Bocchi, infatti, era il responsabile delle strutture per la ditta R. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

