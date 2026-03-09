Addio a nonna Delia Volò in elicottero

È morta nonna Delia, che ha concluso la sua vita circondata dall’affetto di figli, genero, nuore, nipoti e pronipoti. I familiari le sono stati vicini fino all’ultimo momento e hanno deciso di salutare la donna con un volo in elicottero. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro della comunità.

Amorevolmente accudita dai figli, genero, nuore, nipoti e pronipoti, ha terminato la sua vita terrena Nonna Delia. Memorabili le sue numerose azioni, come il volo in elicottero a 90 anni, o la sciabolata del prosecco a 92 al ristorante dei nipoti Luca e Samantha alle Macine del Monte Croce. E' stata l'unica a ricordo d'uomo, a tagliare il traguardo dei 100 anni nella sua Palagnana proprio un mese fa. Amata per il suo fare sincero e per l'affetto e la simpatia che il suo dolce viso suscitava in chi la incontrava. "Se ne va un pezzo di storia del paese e della vallata – dice il nipote Luca – sempre pronta a ridere e scherzare e, come tradizione a bere ogni tanto, un bel corretto al sambuca che a detta della Nonna la ritirava su.