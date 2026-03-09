Oggi si apprende della scomparsa di Jennifer Runyon, attrice nota per aver interpretato la studentessa nel film Ghostbusters. La notizia è stata diffusa il 9 marzo e ha suscitato cordoglio tra gli appassionati di cinema. La sua carriera comprende anche altri ruoli, ma è rimasta ricordata soprattutto per quella interpretazione. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dello spettacolo.

È stata divulgata oggi la notizia della morte di Jennifer Runyon, l’attrice che ha recitato nel ruolo della studentessa in Ghostbusters. La causa della morte è da ricondursi ad una breve battaglia contro il cancro Lutto nel mondo del cinema: oggi 9 marzo è stata diffusa la notizia della scomparsa di Jennifer Runyon, l’attrice che ha recitato nel ruolo della studentessa nel cult Ghostbusters. La morte è avvenuta venerdì 6 marzo e Jennifer Runyon è mancata all’età di 65 anni. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia con un post su Facebook con le seguenti parole: “Venerdì sera scorso la nostra amata Jennifer è mancata. Il suo è stato un viaggio lungo e arduo che si è concluso con lei circondata dalla sua famiglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Addio a Jennifer Runyon, la studentessa in Ghostbusters

