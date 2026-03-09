Ada Alberti Oroscopo della settimana a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 9 al 13 marzo 2026 | Video Mediaset

Ada Alberti è tornata nel programma televisivo Mattino 5 per presentare l’oroscopo settimanale dal 9 al 13 marzo 2026. Durante la puntata, ha fornito previsioni specifiche per ogni segno zodiacale, offrendo indicazioni sulle possibili tendenze e influenze della settimana. La conduttrice ha illustrato le previsioni in modo chiaro, portando l’attenzione sui dettagli delle singole previsioni.

Ada Alberti è tornata anche oggi, lunedì 9 marzo 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l' Oroscopo settimanale. La famosa astrologa, ospite nel programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha condiviso le previsioni delle stelle con i telespettatori. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell'Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo per tutti i dodici segni dello zodiaco! Scopriamo le previsioni e l'Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco. A seguire dettaglio le previsioni delle stelle da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2026. Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel video di Mediaset Infinity.