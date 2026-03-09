Sabato pomeriggio a Colle bassa un giovane ha subito un accoltellamento e ha chiesto aiuto. Sul luogo sono rimaste evidenti tracce di sangue sull’asfalto. La scena si è svolta in un breve lasso di tempo, con un momento di tensione prima che la situazione degenerasse in violenza. I soccorritori sono intervenuti sul posto poco dopo.

Accoltellamento a Colle bassa sabato pomeriggio. Un attimo di tensione, poi la violenza. Sangue sull’asfalto e la corsa disperata per chiedere aiuto. È successo tutto in pochi minuti, intorno alle 18.30 di sabato, in via Mazzini, a pochi passi da piazza Bartolomeo Scala ed a circa cento metri da piazza Arnolfo. Secondo una prima ricostruzione, non si sarebbe trattato di una vera e propria rissa tra due gruppi numerosi, ma più probabilmente del confronto tra due fazioni, che avrebbero coinvolto al massimo quattro soggetti. Il diverbio sarebbe degenerato, passando dalle parole alle armi bianche. Testimoni raccontano di aver visto uno dei ragazzi estrarre un coltello in pieno centro storico, tra lo stupore e la paura di chi si trovava a passare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accoltellamento a Colle: "Il giovane ha chiesto aiuto. Evidenti le tracce di sangue"

Paolo Mendico, dopo la sospensione della preside, parla la mamma: «Mio figlio ha chiesto aiuto, come chiedevamo aiuto noi, ma non siamo stati mai ascoltati»«Sappiamo quello che leggiamo, ma devo dire che ho provato ribrezzo e delusione: la vita di mio figlio vale così poco? Pochi giorni di sospensione...

Annabella è «morta il 6 gennaio»: il corpo vicino alla bici, perché nessuno l'ha vista? L'ultimo incontro poco prima di morire: «Non ha chiesto aiuto»Annabella Martinelli potrebbe essere morta il 6 gennaio scorso, ovvero il giorno stesso della sua scomparsa.

Contenuti utili per approfondire Accoltellamento a Colle Il giovane ha....

Temi più discussi: Accoltellamento a Colle: Il giovane ha chiesto aiuto. Evidenti le tracce di sangue; Pomeriggio di sangue: accoltellato un giovane, due coinvolti; Accoltellamento Colle di Val d'Elsa: scontro tra bande di giovani in via Mazzini; Colle Val d'Elsa, chiesti più controlli sul territorio.

Accoltellamento a Colle Val d’Elsa, Patto per il Nord: Serve più attenzione sulla sicurezzaDopo l’episodio avvenuto in centro città il movimento chiede di rafforzare prevenzione e controlli sul territorio ... gonews.it

Accoltellamento a Colle Val d'Elsa, è caccia ai responsabili. Il sindaco: Seguiamo con la massima attenzioneUn grave episodio di violenza si è verificato a Colle Val d’Elsa nelle ultime ore: un’aggressione che è sfociata in un accoltellamento nella centralissima Via Mazzini. Secondo quanto si apprende da un ... radiosienatv.it

Accoltellamento in piazzetta Spada, vicino alla stazione di Bergamo. Un uomo è stato ferito profondamente a una gamba. - facebook.com facebook

Accoltellamento in piazzetta Spada, vicino alla stazione di Bergamo. Un uomo è stato ferito profondamente a una gamba. x.com