Il 9 marzo 2020 il premier annunciò il lockdown in Italia, chiedendo ai cittadini di restare a casa. In quel giorno, il primo ministro apparve visibilmente emozionato mentre comunicava la decisione, evidenziando la difficoltà di cambiare le consuete abitudini. La misura prevedeva la sospensione di molte attività e la restrizione degli spostamenti, segnando un momento di forte impatto per il Paese.

“Siamo consapevoli di quanto sia difficile modificare le nostre abitudini. Ma purtroppo non c’è tempo. I numeri ci dicono di una crescita importante dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi. Ai loro cari va la vicinanza di tutti gli italiani. Le nostre abitudini vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia, e lo dobbiamo fare subito. Adotteremo misure più forti per contenere il più possibile l’avanzata del coronavirus e per tutelare la salute di tutti i cittadini. Sto per firmare un provvedimento che potrei definire così: #iorestoacasa. Non ci saranno più “zona rossa” o “zona 1 e zone 2", ci sarà solo l’Italia zona protetta. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 9 marzo 2020, #iorestoacasa e il lockdown

