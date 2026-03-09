La Regione Abruzzo partecipa a due eventi importanti questa settimana: alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli e alla fiera Fa’ la cosa giusta! a Milano. La presenza in entrambe le città mira a promuovere le offerte turistiche della regione e a sensibilizzare sui temi della sostenibilità. Gli appuntamenti vedono coinvolti rappresentanti istituzionali e operatori del settore, pronti a presentare le iniziative e le attrazioni abruzzesi.

La Regione Abruzzo si prepara a una settimana cruciale di promozione turistica, con la partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli e alla fiera Fa’ la cosa giusta! a Milano. Il calendario 2026 delle iniziative promozionali è stato presentato oggi a Pescara, evidenziando una strategia condivisa tra l’amministrazione regionale e il sistema camerale per rafforzare il brand territoriale. L’obiettivo dichiarato è consolidare i mercati europei tradizionali come Spagna, Regno Unito e Belgio, aprendosi contemporaneamente verso l’Oriente, con un specifico su Giappone e Cina. Questa duplice presenza fiere rappresenta un tentativo di bilanciare l’offerta tra turismo sportivo ed enogastronomico da un lato, e turismo lento e sostenibile dall’altro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo: sport a Napoli, sostenibilità a Milano

