Abbracci e condivisione di buone notizie il progetto di Concorezzo per riportare il sorriso tra le persone

L’amministrazione comunale di Concorezzo ha annunciato l’iniziativa “Il Comune che abbraccia”, prevista per sabato 21, che mira a promuovere incontri tra cittadini attraverso abbracci e la condivisione di buone notizie. L’obiettivo è rafforzare i legami all’interno della comunità e creare un momento di convivialità in un periodo caratterizzato da tensioni. La manifestazione coinvolgerà le persone in un’atmosfera di calore e solidarietà.

Abbracci, condivisione di buone notizie e sorrisi. In un mondo che va sempre più verso la guerra, è la ricetta pensata dall'amministrazione comunale di Concorezzo per rafforzare la comunità e creare legami tra le persone con l'iniziativa "Il Comune che abbraccia" che andrà in scena sabato 21 marzo insieme al contemporaneo inizio della diffusione di buone notizie concorezzesi sui monitor cittadini. All'ingresso del municipio gli utenti verranno accolti da un abbraccio donato da operatori volontari poi, chi vorrà potrà, alle 10, praticare yoga sul tema dell'abbraccio in sala di rappresentanza.