Abbattuto l' ultimo muro della stazione Di Vittorio | Metro completa nel 2028

Lunedì 9 marzo, nella stazione Di Vittorio, è stato demolito l'ultimo muro che separava la galleria della metropolitana. Questa operazione rappresenta un passo importante nel progetto di completamento della linea, che dovrebbe essere terminato nel 2028. La rimozione del diaframma segna un progresso significativo nell'avanzamento dei lavori di costruzione della metropolitana.

Distrutto il diaframma che separava la galleria dalla fermata. Il sindaco di Napoli: "Capodichino operativa nel 2027" Se non è un giorno storico, poco ci manca. Oggi, lunedì 9 marzo, è stato abbattuto il diaframma che separava la galleria della metropolitana dalla stazione Di Vittorio. Si tratta di un grosso passo in avanti verso il completamento dell'anello che tra il 2027 e il 2028 unirà la città di Napoli e parte della provincia, con la possibilità di arrivare fino a Capodichino. L'abbattimento è avvenuto alla presenza del presidente della Regione Roberto Fico, del vicepresidente con delega ai Trasporti Mario Casillo, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell'amministratore di Eav Umberto De Gregorio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

