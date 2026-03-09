Abbattuti droni diretti in Giordania e Bahrein

Il ministero della Difesa britannico ha confermato che alcuni caccia Typhoon hanno intercettato e abbattuto droni iraniani diretti verso la Giordania e il Bahrein. L'operazione si è svolta senza vittime o danni collaterali e si inserisce in un contesto di tensioni tra le forze militari coinvolte. La decisione di intervenire è stata comunicata ufficialmente come parte delle attività di difesa della regione.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il ministero della Difesa britannico ha comunicato che alcuni caccia Typhoon hanno abbattuto droni iraniani diretti in Giordania e Bahrein. Sono inoltre in corso, rendono noto da Londra, "operazioni aeree difensive" a sostegno degli Emirati Arabi Uniti.

I caccia britannici hanno abbattuto droni diretti in Giordania e BahreinAnkara ha convocato al Ministero degli Esteri l'ambasciatore iraniano in Turchia, esprimendogli la propria protesta per il missile balistico lanciato dall'Iran entrato nello spazio aereo turco. Lo rip ... gazzettadiparma.it

Scontro aereo non dichiarato: droni ucraini abbattuti su più regioni e danni segnalati in CrimeaLe autorità russe parlano di oltre cento droni respinti in una notte mentre fonti ucraine riferiscono danni a infrastrutture militari in Crimea; analisi delle segnalazioni e dei punti critici ... notizie.it

Droni abbattuti, navi da guerra in rotta verso il Mediterraneo e migliaia di voli cancellati. L’asse Iran–Israele accende l’allarme sicurezza: mentre Londra e Parigi rafforzano la presenza militare, l’Italia organizza i rientri dal Golfo - facebook.com facebook

La voce dal Kuwait: "Sentiamo l'eco dei droni abbattuti, ma ancora nessuna emergenza. Preoccupa il blocco delle forniture di acqua" x.com