A Villa Avellino di Pozzuoli una postazione di bookcrossing

A Pozzuoli, nella storica Villa Avellino, è stato inaugurato un punto di bookcrossing nell’ambito del progetto “Lascia un libro, prendi un libro”. La postazione si trova in un’area verde della villa e fa parte di un’iniziativa ideata da Giuseppe Rapisarda, volta a promuovere la condivisione di libri tra i cittadini. L'installazione invita i passanti a scambiare testi e a favorire la lettura collettiva.

Nel cuore della storica Villa Avellino di Pozzuoli nasce uno spazio dedicato alla condivisione dei libri: un invito alla lettura come viaggio della fantasia e fonte inesauribile di cultura per tutte le età A Pozzuoli, città che sa raccontare secoli di storia, cultura e natura, arriva un angolo di lettura speciale: nella verde e storica Villa Avellino è stato inaugurato un punto di bookcrossing nell’ambito del progetto etico-culturale “Lascia un libro, prendi un libro”, ideato da Giuseppe Rapisarda. Qui, tra gli alberi e i viali storici della villa, cittadini, studenti e turisti possono fermarsi, scegliere un libro dallo scaffale in legno e sedersi sulla panchina accanto, lasciando spazio al piacere della lettura e della condivisione. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

