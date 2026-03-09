A Vercurago un incontro contro il lunacomplottismo Lazzati in cattedra

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Nuovo appuntamento con il Laboratorio culturale per adulti e terza età 202526 organizzato dal Comune di Vercurago. Venerdì 13 marzo alle ore 16.30 presso il salone dell'oratorio si palerà infatti del tema: “Lo sbarco sulla Luna: verità scientifica o finzione hollywoodiana?”. Come relatore interverrà Loris Lazzati, giornalista e divulgatore scientifico, nonché responsabile della programmazione del Planetario di Lecco. Laureato in lingue e letterature straniere, Lazzati ha collaborato per quasi 30 anni con testate e Tv locali. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

