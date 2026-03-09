A vent' anni dall' album di esordio Mondo Marcio porta in tour Solo un uomo

A vent'anni dalla pubblicazione del suo primo album, un rapper milanese annuncia il tour

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Il rapper milanese annuncia il tour "Solo un uomo live - XX anniversary" e porta anche a Cesena, sabato 10 ottobre al Vidia Club, le hit dell’album omonimo, a distanza di vent'anni dalla sua pubblicazione. "Solo un uomo", album di debutto di Mondo Marcio pubblicato nel 2006, ha raggiunto in pochi mesi il traguardo del disco di platino. Trainato dal successo del singolo "Dentro alla scatola", il disco è rimasto in classifica per oltre 40 settimane e vende oltre 80 mila copie, portando per la prima volta negli anni Duemila il rap ai vertici dell’industria musicale italiana. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

