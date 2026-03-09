A Rimini si vive bene lo dice l' indice del clima | 13° posto tra le città italiane per condizioni climatiche

A Rimini si respira un clima molto apprezzato, collocandosi al 13° posto tra le città italiane secondo l’indice delle condizioni climatiche. La classifica considera tutte le 107 città capoluogo del paese e mette in evidenza come il clima riminese sia tra i più favorevoli alla qualità della vita. La città si distingue quindi per le sue condizioni meteorologiche rispetto alle altre realtà italiane.

Secondo l’indagine del Sole 24 Ore la città è 13esima in Italia e prima in regione. Poche ondate di calore e caldo oltre i 35 gradi tra gli elementi che favoriscono la classifica Un clima da fare invidia, quantomeno se rapportato agli altri 107 capoluoghi italiani. Rimini si conferma tra le città italiane con il clima più favorevole alla qualità della vita. E’ quanto sostiene l’indagine del Sole 24 Ore, basata sui dati di 3B Meteo raccolti in 15 anni (2010-2025). La città romagnola si piazza al 13° posto nella classifica nazionale del benessere climatico, miglior risultato in Emilia-Romagna. A pesare positivamente sono soprattutto le poche ondate di calore e i limitati giorni di caldo estremo, che collocano Rimini rispettivamente al sesto e al quinto posto in Italia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Qualità del clima, Ancona tra le cinque città italiane dove si vive meglio: la classifica del Sole 24 Ore

Indice del clima 2026, Livorno è la sesta città in Italia dove si vive meglio: la classifica del Sole 24 OreLivorno è la sesta città italiana con il miglior clima perdendo due posizioni rispetto al 2025.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a A Rimini si vive bene lo dice l'indice...

Discussioni sull' argomento Energia, dal 4 al 6 marzo a Rimini torna Key: la fiera della transizione; Venerdì 6 marzo in Cineteca a Rimini presentazione del libro Un caffè alla volta di Carla Bonvicini; NTS Informatica Basket Rimini - Angela Milea, le mani che sostengono il primato di Rimini; Incubo liste d’attesa: Costretto a emigrare a Rimini per una visita.

Trenta coltellate e un unico imputato: riparte il processo per l’omicidio di Pierina #Rimini #Cronaca x.com

Basket A2/M, Brindisi ko a Rimini: finisce 84-70 al Flaminio - facebook.com facebook