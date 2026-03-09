A Novara torna ChimicAmica | laboratori scientifici per 29 classi

A Novara riprende ChimicAmica, il programma dedicato ai laboratori scientifici rivolti a 29 classi di studenti. L’edizione 2026 è iniziata con attività pratiche che permettono ai giovani di esplorare la scienza in modo diretto e interattivo. I laboratori sono stati organizzati per favorire l’apprendimento attraverso esperienze dirette, coinvolgendo studenti di diverse età.

È partita l’edizione 2026 di ChimicAmica, il programma di laboratori scientifici pensato per avvicinare bambini e ragazzi al mondo della scienza in modo pratico e coinvolgente. L’iniziativa è promossa da Fondazione Novara Sviluppo, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale e il Consorzio Ibis. I primi laboratori si sono svolti il 4 e 6 marzo con alcune classi della scuola primaria Rigutini e della secondaria di primo grado Duca d’Aosta. Fino alla fine di maggio sono in programma 29 incontri che coinvolgeranno scuole di Novara e Galliate: 20 classi delle primarie, per circa 400 bambini, e 9 classi seconde delle medie, per circa 190 studenti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

