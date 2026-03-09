A Montesilvano rimossi i natanti abbandonati nella zona del mercatino del pesce FOTO

A Montesilvano, nella zona del mercatino del pesce, sono stati rimossi diversi natanti abbandonati e attrezzature in disuso. L’operazione si è svolta lunedì 9 marzo ed è stata condotta da forze dell’ordine e tecnici specializzati. I mezzi e le attrezzature, che occupavano spazi pubblici in modo improprio, sono stati rimossi per ripristinare il decoro e la legalità nel tratto di litorale interessato.

Va avanti l’azione di ripristino del decoro e della legalità sul litorale di Montesilvano. Nella mattinata di lunedì 9 marzo un’operazione congiunta di straordinaria efficacia ha portato alla rimozione forzata di numerosi natanti abbandonati e attrezzature in disuso che occupavano impropriamente la spiaggia libera. L’intervento, scattato alle prime luci dell’alba, si è concentrato nel tratto di arenile adiacente all’area riservata ai pescatori, nei pressi del mercatino del pesce. L’operazione è stata condotta in sinergia tra la polizia locale e la guardia costiera, con il coordinamento tecnico del comandante Vasco. L’attività non si è... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

