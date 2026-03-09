A Cesenatico tornano le passeggiate in compagnia dei levrieri

A Cesenatico si svolge nuovamente l’evento primaverile dedicato alle passeggiate con i levrieri, organizzato dal Greyhound Adopt Center Italy. L’associazione si occupa dell’adozione di greyhounds dall’Irlanda, galgos e podencos dalla Spagna, e questa iniziativa coinvolge adottanti e i loro cani in un percorso all’aperto. L’appuntamento si ripete ogni anno, attirando chi desidera condividere momenti con i levrieri.

Si rinnova l'appuntamento primaverile con la passeggiata a Cesenatico degli adottanti e i loro levrieri del Gaci (Greyhound adopt center Italy), la prima associazione che in Italia si è occupata dello sfruttamento dei levrieri greyhounds dall'Irlanda e dei galgos e dei podencos dalla Spagna.La passeggiata, in programma per domenica 29 marzo, si svolgerà passando (salvo deviazioni al momento) per il Parco Bernhard e Helene proseguendo per viale Carlo Matteucci, via Marino Moretti fino ad attraversare il Porto Canale per poi percorrere corso Giuseppe Garibaldi, piazza Ciceruacchio, viale Anita Garibaldi, piazza Cavallotti, via Giosuè Carducci, viale Porto, viale Lungomare Levante verso il faro.