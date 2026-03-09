A Campobasso le squadre si preparano a sfidarsi con il tridente più efficace, mentre Ascoli e Ravenna si affrontano in un match importante. La partita tra il team locale e le altre formazioni rappresenta un momento chiave per l’andamento del campionato. La sfida tra le squadre avviene in un clima di grande attesa, con obiettivi specifici per entrambe le parti.

Se la trasferta di Campobasso non è uno spartiacque potenzialmente decisivo per le sorti della stagione, poco ci manca. Non solo per il coefficiente di difficoltà della sfida, contro l’attuale quinta in classifica, reduce da tre vittorie di fila e che ha potuto anche godere del turno di riposo durante il turno infrasettimanale di mercoledì. Tra i fattori che concorrono all’importanza della partita ci sono, infatti, anche la contemporaneità con lo scontro diretto tra Ascoli e Ravenna, ma anche la mancanza dei tifosi amaranto, a cui sono state vietate la trasferta odierna e anche le prossime due dopo le intemperanze fuori dal Comunale prima di Arezzo-Ravenna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Campobasso con il tridente top mentre Ascoli e Ravenna si sfidano

