Un focus sugli atleti paralimpici emergenti, con l’introduzione di nuovi campus e ausili dedicati. Melania Corradini, ex campionessa e voce Rai, parla delle difficoltà legate agli sport invernali per le persone con disabilità, evidenziando le sfide che affrontano per praticare e sviluppare il proprio talento. La discussione si concentra sulle iniziative in corso per favorire la crescita e l’inclusione nel settore.

Anche Tobia, un mese di vita e qualche piccolo vagito che arriva via cavo da Rallo (Trento), fa il tifo per gli azzurri della Paralimpiade come tutti. È figlio di Melania Corradini, 38 anni, argento in superG ai Giochi paralimpici di Vancouver 2010 e oggi apprezzata commentatrice Rai. Nata senza un braccio, l’ex atleta ripercorre i suoi inizi per spiegare quanto sia difficile praticare sport invernali per persone con disabilità: «La mia famiglia portava me e mio fratello alla scuola sci che mi ha fatto crescere fino a raggiungere livelli agonistici con i normodotati. Non mi ero mai posta il problema della mia disabilità. Solo nel 2003, grazie all’associazione SportABILI e a una loro manifestazione, ho incontrato in modo casuale il ct della Nazionale paralimpica di sci e la mia vita è cambiata». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - A caccia degli atleti paralimpici del futuro: più campus e ausili

Articoli correlati

Paralimpici dal Presidente Mattarella, Rauti: "Le vittorie degli atleti della Difesa sono un orgoglio per l'Italia""Le vittorie del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD)non sono solo medaglie ma storie di coraggio, disciplina e spirito di servizio, che...

Leggi anche: Mattarella incontra atleti paralimpici

Tutto quello che riguarda A caccia degli atleti paralimpici del...

Discussioni sull' argomento I 12 eroi lombardi a caccia di medaglie. Il bergamasco Epis è fuori dai Giochi; Altro che mascotte! L'ermellino è un vero atleta olimpico; La forza di Jacopo. Paralimpiadi da star, caccia alla medaglia; Milano - Sanremo 2026: programma e percorso della corsa maschile · Ciclismo su strada.

CosmoJobs Days, caccia ai professionisti della cosmetica: selezioni anche nell’isola – Ecco dove - facebook.com facebook

A Giorgia Meloni, che vuole dare la caccia agli speculatori del gasolio, ricordo una cosa molto semplice: il primo ad aumentare il prezzo del diesel è stato proprio il suo governo con l’ultima legge di bilancio. Avevano promesso di togliere le accise. Invece le ha x.com