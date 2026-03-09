+9,4% | 2.440 farmaci donati per aiutare i poveri

Nelle undici farmacie comunali gestite da Forlifarma, si è conclusa con successo la ventiseiesima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, durante la quale sono stati donati complessivamente 2.440 farmaci, segnando un aumento del 9,4% rispetto all’anno precedente. La raccolta di farmaci destinati a persone in difficoltà ha visto una partecipazione più ampia rispetto alle edizioni passate.

Nelle undici farmacie comunali gestite da Forlifarma, la ventiseiesima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco ha superato le aspettative con un incremento del 9,4% rispetto all'anno precedente. Oltre duemila confezioni di medicinali sono state raccolte tra il 10 e il 16 febbraio 2026, per un valore economico totale di 22.539,97 euro. I farmaci donati non lasciano il territorio: restano nel comprensorio di Forlì e Forlimpopoli per sostenere direttamente le associazioni locali che assistono persone in difficoltà economica. Il successo quantitativo si traduce in una rete di solidarietà attiva, dove ogni farmacia comunale funge da nodo di raccolta per destinare i prodotti a realtà specifiche come la Domus Coop o la Croce Rossa Italiana.