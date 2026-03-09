9 marzo le nozze di Napoleone Sapete che voleva cambiare il Giglio a Firenze?

Il 9 marzo 1796, Napoleone Bonaparte si sposò civilmente a Parigi con Giuseppina di Beauharnais, vedova del visconte Alexandre de Beauharnais. In quella data, si celebrò il matrimonio tra i due. Si discute anche di un progetto di Napoleone di cambiare il nome del Giglio a Firenze. Questi eventi si svolsero nello stesso giorno.

Firenze, 9 marzo 2026 – Il 9 marzo 1796, Napoleone Bonaparte sposò civilmente a Parigi Giuseppina di Beauharnais, vedova del visconte Alexandre de Beauharnais. Due giorni dopo partì per la campagna d'Italia, pronto a sottomettere anche la Toscana. E tra le sue intenzioni c'era anche quella di sostituire il simbolo emblema di Firenze: il Giglio. Ma non ci riuscì, perché i fiorentini non l'avrebbero mai accettato. Le nozze di Napoleone. La cerimonia avvenne poco prima della partenza di Napoleone per la campagna d'Italia. La coppia, nota per il loro legame turbolento, fu poi incoronata imperatore e imperatrice nel 1804. Si innamorarono nel 1795, poco prima del matrimonio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

