Il Cinema Astra di Firenze accoglierà lunedì 9 marzo alle 21.00 la proiezione del docufilm Tua Madre, opera firmata dal regista Leonardo Malaguti che invita il pubblico a riflettere sulla complessità della maternità contemporanea. In occasione della Giornata internazionale della donna, l’iniziativa prevede un incontro diretto con gli spettatori dopo la visione, offrendo uno spazio di confronto sulle scelte personali e le aspettative sociali legate alla figura materna. L’evento si inserisce in un tour nazionale che mira a smontare gli stereotipi legati al ruolo della madre, proponendo una narrazione corale che include voci diverse: donne che hanno scelto la maternità, altre che vivono esperienze non convenzionali e chi ha deciso di non diventare genitore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 9 marzo: il docufilm che smonta il mito della madre perfetta

Al Modus Claudia de Candia porta in scena “Agrumi” e il mito della madre perfettaNuovo appuntamento al Teatro degli Orti/Modus di piazza Orti di Spagna con la Rassegna Tu Donna che propone venerdì 27 febbraio alle ore 21 lo...

Charlotte Casiraghi: «Il mito dell’amore materno pesa ancora troppo sulle donne. Non aspiro a essere una madre perfetta»Le parole di Charlotte, che vive ormai da qualche tempo stabilmente a Parigi, colpiscono per sincerità e profondità, suscitando un’immediata...

Tutti gli aggiornamenti su 9 marzo il docufilm che smonta il mito....

Discussioni sull' argomento ‘D’istruzione pubblica': lunedì 9 marzo il docufilm al cinema Astra; Alla Casa del Cinema con la Galleria Borghese; Tua Madre, il docufilm di Leonardo Malaguti al Cinema Astra di Firenze; Il lunedì del cinema: Io e Sissi in streaming per tutti solo il 9 marzo.

Fabio Capello presenta il docufilm Orcolat: proiezione e incontroLunedì 9 marzo 2026 alle ore 19.30 presso il cinema CityLife Anteo di Milano (piazza Tre Torri 1/I) si tiene una speciale proiezione del film Orcolat di Federico Savonitto, seguita da un incontro con ... mentelocale.it

La prima pagina del 9 marzo 2026 x.com

In uscita il 10 marzo Patricia Gibney "Il sussurro della morte" Indagine della detective Lottie Parker. - facebook.com facebook