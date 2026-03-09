9 marzo | due cantieri a Ferrara chiudono vie e rallentano il traffico

Da ameve.eu 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 marzo a Ferrara due cantieri causano disagi alla viabilità. In via Bologna inizia la posa di una nuova linea elettrica, mentre a Cocomaro si svolge la potatura di alberi monumentali. Le chiusure temporanee delle strade rallentano il traffico e creano disordine nei percorsi abituali. La viabilità subisce modifiche fino a conclusione dei lavori previsti.

A partire da lunedì 9 marzo, due cantieri si attivano a Ferrara: la posa di una nuova linea elettrica in via Bologna e la potatura di alberi monumentali a Cocomaro. Le modifiche alla viabilità comporteranno sensi unici alternati e chiusure totali per garantire la sicurezza degli interventi programmati. La prima opera interessa il tratto di via Bologna compreso tra via Coronella e via Luzzaschi, dove Enel Green Power procederà all’installazione infrastrutturale. La durata stimata dei lavori è di quindici giorni lavorativi, soggetta però alle condizioni meteo e a eventuali imprevisti che potrebbero dilatare i tempi. Durante l’esecuzione, la circolazione subirà rallentamenti significativi, specialmente nelle ore di punta del traffico cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

9 marzo due cantieri a ferrara chiudono vie e rallentano il traffico
© Ameve.eu - 9 marzo: due cantieri a Ferrara chiudono vie e rallentano il traffico

Leggi anche: Forte odore di gas in strada: evacuate venti famiglie e chiuse al traffico due vie

Casello A14: bretelle dislocate rallentano traffico dopo intervento stradaleÈ un’esperienza comune per molti automobilisti che si avventurano su un’autostrada con un itinerario lungo l’A14: si entra o si esce da un casello, e...

Contenuti utili per approfondire 9 marzo due cantieri a Ferrara chiudono....

Discussioni sull' argomento Dalla posa della linea elettrica alla potatura degli alberi: al via due cantieri in città; Hera: l'autolettura, per pagare solo l'acqua che si consuma; Bari, partono altri due cantieri (con scavi) in via De Rossi e corso Sonnino. Dove fare attenzione; Lavori e cantieri in centro, da oggi deviano alcune linee: cosa cambia per i tram.

Cantieri e disagi annunciati. Corso Isonzo, scatta lo stop. Ruspe in via Comacchio: Ma niente code per NataleDalla città alla provincia, una stagione di cantieri. Martedì 11 al via i lavori del Comune di Ferrara per asfaltare corso Isonzo, con stop al traffico. Lunedì partiranno anche due cantieri per ... ilrestodelcarlino.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.