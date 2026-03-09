9 marzo | due cantieri a Ferrara chiudono vie e rallentano il traffico

Il 9 marzo a Ferrara due cantieri causano disagi alla viabilità. In via Bologna inizia la posa di una nuova linea elettrica, mentre a Cocomaro si svolge la potatura di alberi monumentali. Le chiusure temporanee delle strade rallentano il traffico e creano disordine nei percorsi abituali. La viabilità subisce modifiche fino a conclusione dei lavori previsti.

A partire da lunedì 9 marzo, due cantieri si attivano a Ferrara: la posa di una nuova linea elettrica in via Bologna e la potatura di alberi monumentali a Cocomaro. Le modifiche alla viabilità comporteranno sensi unici alternati e chiusure totali per garantire la sicurezza degli interventi programmati. La prima opera interessa il tratto di via Bologna compreso tra via Coronella e via Luzzaschi, dove Enel Green Power procederà all’installazione infrastrutturale. La durata stimata dei lavori è di quindici giorni lavorativi, soggetta però alle condizioni meteo e a eventuali imprevisti che potrebbero dilatare i tempi. Durante l’esecuzione, la circolazione subirà rallentamenti significativi, specialmente nelle ore di punta del traffico cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

