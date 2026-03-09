Il 9 marzo 2026, Bruti Liberati definisce la normativa proposta da Nordio come il completamento del progetto ideato dal Cavaliere. La data segna un momento importante nel percorso legale, con l’approvazione ufficiale di una legge che rappresenta un passo chiave nel processo politico e giudiziario in corso. La normativa viene così ufficializzata, segnando un punto di svolta nel quadro legislativo.

Il 9 marzo 2026 segna una tappa cruciale nel percorso di Bruti Liberati, dove la normativa proposta da Nordio viene definita come il completamento del progetto ideato dal Cavaliere. Questa iniziativa legislativa non rappresenta un evento isolato, ma l’apice di una strategia politica che ha il giudice guidare la procura di Milano tra il 2010 e il 2015, periodo segnato da intensi scontri tra politica e magistratura. L’analisi dei dati storici mostra come questa legge non sia nata dal nulla, ma sia il risultato di anni di elaborazione. La figura del Cavaliere emerge come l’architetto originale del piano, mentre Nordio ne assume ora la responsabilità esecutiva per portarlo a compimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

