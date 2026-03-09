87 mq rivolti | demolizione totale e nuova geometria

Un appartamento di 87 metri quadrati situato all’ultimo piano di un complesso residenziale degli anni ’70 è stato soggetto a una demolizione totale. La ristrutturazione ha portato a una nuova distribuzione degli spazi, con l’obiettivo di creare un soggiorno più ampio e aggiungere un secondo bagno. La modifica delle geometrie interne ha cambiato completamente l’aspetto e la funzionalità degli ambienti.

Un appartamento di 87 metri quadrati nell'ultimo piano di un complesso residenziale degli anni '70 è stato trasformato radicalmente per ospitare un soggiorno più ampio e un secondo bagno. L'intervento, curato da Monica Mattiacci con fotografie di Cristina Fiorentini, ha previsto la demolizione totale dei tramezzi non portanti e la ricostruzione completa del massetto e delle scale interne. La chirurgia edilizia: demolizione e nuova geometria. L'operazione iniziò con l'abbattimento di ogni singolo tramezzo presente nella struttura originaria, un processo reso agevole dall'assenza di muri di spina portanti all'interno dell'abitazione. Questa scelta drastica ha permesso di ridefinire completamente la planimetria, sostituendo una vecchia rampa a chiocciola con una scala in muratura che conduce al terrazzo e alla lavanderia.