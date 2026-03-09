81enne condannato | 30mila euro al nipote pena in casa

Un uomo di 81 anni, residente a San Severino, è stato condannato a cinque anni di carcere per aver sottratto 30.000 euro al nipote. La condanna è definitiva e l’uomo dovrà scontare la pena in casa. La vicenda si è conclusa con questa decisione giudiziaria, che ha stabilito la responsabilità dell’imputato nel furto di denaro.

Un 81enne di San Severino, Gino Anibaldi, è stato condannato definitivamente a cinque anni di reclusione per aver sottratto 30.000 euro destinati al nipote disabile sotto la sua amministrazione. Nonostante la condanna definitiva della Cassazione, l’anziano non andrà in carcere ma scontare la pena agli arresti domiciliari a causa delle sue precarie condizioni di salute. I Carabinieri di San Severino hanno notificato il provvedimento emesso dall’ufficio esecuzioni penali, stabilendo che l’uomo rimarrà confinato nella sua abitazione una volta dimesso dall’ospedale dove era ricoverato. La vicenda giudiziaria si è conclusa con questa decisione, confermando un percorso legale iniziato anni prima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

