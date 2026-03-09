80 comuni puliscono l’Astigiano | sport e salute al centro

In diversi comuni dell’Astigiano, oltre ottanta amministrazioni si sono riunite per avviare iniziative dedicate alla pulizia del territorio. La giornata di lunedì di marzo coinvolge volontari e cittadini in attività di cura ambientale, accompagnate da eventi sportivi e programmi dedicati alla promozione della salute pubblica. Le azioni si concentrano sulla manutenzione e il rispetto degli spazi pubblici della zona.

Un lunedì di marzo nel cuore dell’Astigiano si apre con un mix di impegni civici, sportivi e sociali che definiscono la vita locale. La giornata del 9 marzo 2026 vede l’attivazione della campagna Puliamo Insieme, coinvolgendo ottanta comuni nella tutela ambientale. L’impegno civico tra pulizia dei territori e salute pubblica. Ottanta centri abitati della provincia di Asti hanno unito le forze per una grande operazione di risanamento ambientale denominata Puliamo Insieme 2026. Questa iniziativa non è solo un evento sporadico, ma rappresenta un tentativo concreto di riappropriarsi degli spazi pubblici da parte delle amministrazioni locali. La collaborazione tra i vari enti territoriali dimostra come la gestione del territorio richieda una visione d’insieme, superando le logiche frammentate dei singoli comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 80 comuni puliscono l’Astigiano: sport e salute al centro Al Centro per le famiglie e al Centro salute mentale: tre posti per il servizio civile universaleAnche a Savignano sul Rubicone è possibile vivere un’esperienza di Servizio civile universale grazie ai due progetti attivi che mettono a... La salute della donna al centro: Bollino Rosa al Policlinico di UdineIl Policlinico Città di Udine entra ufficialmente nella rete nazionale degli ospedali attenti alla salute della donna. Aggiornamenti e notizie su 80 comuni puliscono l'Astigiano sport e.... Argomenti discussi: Puliamo Insieme 2026: 80 comuni dell’Astigiano uniti l’ambiente. Puliamo Insieme 2026: 80 comuni dell’Astigiano uniti l’ambienteMancano pochi giorni all’edizione 2026 di Puliamo Insieme, iniziativa promossa dalla Provincia di Asti che coinvolgerà, nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 marzo, decine di comunità locali ... atnews.it Puliamo Insieme 2026: 80 comuni dell'Astigiano mobilitati per l'ambienteSabato 14 e domenica 15 marzo volontari, studenti e associazioni protagonisti della grande due giorni di raccolta rifiuti. Novità 2026: coinvolgimento dei gestori ASP e San Germano e confermata la pul ... lavocediasti.it