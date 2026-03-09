Il 9 marzo 2026 segna i 80 anni dal momento in cui le donne italiane hanno conquistato il diritto di voto e di candidarsi alle elezioni. In Calabria, questa ricorrenza viene celebrata come un traguardo importante, che ricorda il percorso di conquista di un diritto fondamentale. La data rappresenta un’occasione per riflettere sul ruolo delle donne nel sistema politico e sulla storia di questa conquista.

È il 9 marzo del 2026, una data che segna ottant’anni esatti dal momento in cui le donne italiane hanno ottenuto il diritto di voto e di essere elette. Questo anniversario cade proprio mentre si celebra l’8 marzo come giornata internazionale della donna, un simbolo che oggi assume un significato ancora più profondo nel contesto calabrese. La memoria storica si intreccia con la realtà attuale, dove la parità di genere rimane una sfida aperta per il territorio. A Catanzaro, città simbolo della regione, si riflette su quanto sia cambiato e su quanto resti da fare. La vicesindaca Giusy Iemma ha sottolineato come il decreto del 10 marzo 1946 abbia aperto una nuova stagione democratica, ma anche come gli ostacoli alla piena realizzazione femminile persistano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 80 anni dal voto: la sfida della parità in Calabria

8 Marzo 2026: 80 anni dal voto delle donne ma in Abruzzo è ancora lontana la parità di genereL’8 marzo coincide quest’anno con un anniversario speciale: ottant’anni dal primo voto delle donne italiane.

L’anniversario della democrazia 80 anni dal primo voto alle donneNel 2026 l’Italia celebra un anniversario che ha segnato una svolta profonda nella sua storia democratica: ottant’anni fa, nel 1946, le donne...

Una selezione di notizie su 80 anni dal voto la sfida della parità....

Temi più discussi: 80 anni di Repubblica: tre sindache calabresi del 1946; Meloni: Il voto alle donne, momento fondativo della nazione il pensiero alle iraniane; Meloni: 'La parità è un diritto non una concessione, non si fa con le quote'; 8 Marzo 2026: 80 anni dal voto delle donne ma in Abruzzo è ancora lontana la parità di genere.

Auser Sicilia celebra a Catania gli 80 anni del voto alle donne: difesa della Costituzione, parità ancora incompiuta e appello alla mobilitazione democratica80 anni di voto alle donne. Libertà, democrazia, futuro. Con questo filo conduttore Auser Sicilia ha riunito stamattina, nella Sala di notte del Palazzo della Cultura di Catania, istituzioni, associ ... ienesiciliane.it

Storia e significato dell’8 marzo a 80 anni dal primo voto delle donneNel 2026 la Giornata Internazionale della Donna assume in Italia un significato ancora più profondo: ricorrono infatti gli ottant’anni dal suffragio universale, introdotto nel 1946 in occasione del re ... quotidiano.net

PALMI, INCENDIO DEVASTA IL SUNSET BEACH CLUB SULLA TONNARA Fiamme nella serata di domenica sul litorale di Palmi: evacuati clienti e personale del locale sulla spiaggia. Indagini in corso sulle cause del rogo. https://www.calabriainchieste.it/202 - facebook.com facebook

Lunedì #9marzo #allertaGIALLA meteo-idro su gran parte di Puglia, Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… x.com